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Carbonia.
01 settembre 2026 alle 01:01

Assalto dei ladri in un’altra rivendita automatica di bibite 

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Ancora una rivendita automatica di bevande e alimenti presa di mira dai ladri a Carbonia. La scena della razzia è stata ripresa dalle videocamere di sorveglianza. L’obiettivo inquadra in maniera distinta due uomini che si sono introdotti nell'esercizio commerciale e le immagini sono ora a disposizione degli investigatori.

Il blitz, sarebbe il secondo nel giro di alcune settimane, è avvenuto in un negozio di via Costituente. Le immagini mostrano i due malviventi mentre riescono a forzare il cambiamonete smantellando una barra laterale. Poi, mentre uno prepara una busta, il complice svuota il contenuto. Il bottino non sarebbe ingente. Probabilmente sono maggiori i danni arrecati all'impianto.

Per il blitz precedente, avvenuto alle 5.30 dello scorso 30 luglio, scorgendo un altro frame si nota l'utilizzo di una sbarra di ferro. Quello invece di due giorni fa è avvenuto alle 3.40 della notte. I due ladri cercavano di tenere celati i volti con i cappucci delle felpe. Sono poi riusciti a dileguarsi, ma le immagini potrebbero consentire di risalire ai responsabili.

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