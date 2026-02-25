Asl, rivoluzione ai vertici 

I cambi al vertice erano attesi. Inevitabile che con l’arrivo del nuovo manager sarebbe stata ridisegnata l’intera terna dirigenziale della Asl Ogliastra. Detto, fatto. Andrea Fabbo, il dg campano arrivato da Asti, aveva già preannunciato a Franco Logias, nefrologo originario di Ovodda, che non sarebbe stato più direttore sanitario dell’azienda. Al suo posto ha scelto un medico che arriva da Oristano. Si chiama Alessandro Baccoli, originario di Villacidro, medico specializzato in Chirurgia generale.

Chi sono

Sessantun anni, specializzato in Chirurgia Generale, Baccoli arriva dalla Asl del Medio-Campidano, dove dal giugno 2025 ha ricoperto il ruolo di direttore sanitario. In precedenza, tra il 2024 e il 2025, è stato direttore dei servizi socio-sanitari della Asl di Oristano. Nel corso del 2021 ha guidato la Asl Medio-Campidano come commissario. Il nuovo direttore sanitario della Asl Ogliastra ha una solida esperienza come chirurgo: per oltre 11 anni è stato primario del reparto di Chirurgia Generale dell’ospedale di Ghilarza. Ieri il professionista è stato presentato al personale che lavora a bordo della navicella sanitaria pubblica ogliastrina. Cambia anche il direttore amministrativo: l’incarico di Tiziana Passetti sarà assunto da Elena Weber, triestina, laureata in Economia, Relazioni pubbliche ed Economia internazionale. Classe 1964, può vantare una lunga esperienza dirigenziale nella pubblica amministrazione. Prima del suo approdo alla Asl Ogliastra, ha lavorato per l’istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica sperimentale (Ogs), dove ha ricoperto diversi ruoli. Dal 2008 al 2024 è stata direttrice generale dell’Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi (Regione Friuli-Venezia Giulia).Lorena Paola Urrai, ogliastrina di Villagrande, psicologa e psicoterapeuta, è stata confermata alla direzione dei servizi socio-sanitari.

Il manager

«Ho cercato due professionisti che garantissero, da un lato, rigore e affidabilità nell'azione amministrativa e, dall'altro, una profonda conoscenza del sistema sanitario, sia in ambito ospedaliero che territoriale - ha dichiarato Andrea Fabbo, direttore generale della Asl Ogliastra - a completare il quadro, c’è la conferma della direttrice socio-sanitaria: una figura che assicura un legame forte con il territorio e la capacità di integrare i servizi con le comunità locali: un obiettivo fondamentale per le sfide che ci attendono».

Fabbo nella terna che lo affianca ne ha cambiato due su tre. Comunicandolo senza indugi, all’insegna della massima trasparenza. Non è stato un caso che, all’atto della sua presentazione ai responsabili di servizio, abbia voluto che fossero presenti i giornalisti. In modo tale che fosse chiaro a tutti ciò che Fabbo intende fare per rendere ospedale di Lanusei e medicina territoriale punti di riferimento di eccellenza per i cittadini.

