Asl, Irde è il direttore sanitario 

Nomine al verice della Asl di Oristano. Il nuovo direttore sanitario è Roberto Irde, medico specialista in Patologia clinica e in Allergologia e Immunologia clinica che dal 2011 dirige la struttura complessa del Laboratorio Analisi della Asl 5. «Oltre al corso di formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria – si legge in una nota della Asl –, il dottor Irde ha frequentato diversi corsi sulla Medicina di Laboratorio alla Bocconi di Milano e alla Luiss di Roma». Non solo, perché la direttrice generale dell’azienda sanitaria, Grazia Cattina, ha nominato anche Salvatore Angelo Miscali nel ruolo di direttore amministrativo e Marina Cossu come direttrice dei servizi socio-sanitari. «Si tratta di tre professionisti di grande esperienza, che conoscono da vicino i professionisti, i servizi e le strutture della Asl 5 di Oristano e che potranno fornire un importante contributo nel miglioramento dell’organizzazione degli aspetti sanitari, socio-sanitari e amministrativi dell’azienda - afferma Cattina -. Adesso che la squadra è completa, potremo affrontare le sfide che ci attendono con maggiore rapidità ed efficacia».

RIPRODUZIONE RISERVATA