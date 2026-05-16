Aperture straordinarie per il rinnovo delle carte d’identità 

Aperture straordinarie dell’Anagrafe e una postazione in più – concessa di recente dal Ministero – per far fronte alla mole di carte d’identità da rinnovare entro agosto. Il Comune di Selargius potenzia il settore – al piano terra del Municipio e nella sede staccata di Su Planu – con l’obiettivo di smaltire le tante richieste, e sensibilizzare i selargini con documento d’identità cartaceo sul rinnovo in versione elettronica. «Al momento ci sono circa 4.300 persone in possesso di una carta d’identità cartacea già scaduta o che, comunque, manterrà validità sino alla scadenza del 3 agosto», spiega la vicesindaca Gabriella Mameli.

Nelle scorse settimane il tema è approdato in Consiglio con un ordine del giorno presentato dalla consigliera comunale Paola Maccioni, del gruppo Autonomisti sardi, per risolvere i ritardi all’Anagrafe sul fronte delle carte d'identità: fra le soluzioni proposte nel documento c’è quella di superare l’obbligo esclusivo della prenotazione online, ma anche introdurre giornate dedicate con accesso diretto, potenziare temporaneamente il personale. E attivare delle misure straordinarie per abbattere l’arretrato.

Da alcuni giorni il settore dell’Anagrafe è stato potenziato con aperture al pubblico anche il pomeriggio – previste il lunedì, il mercoledì e il venerdì – e il sabato mattina, in via Istria e a Su Planu, senza prenotazione per i residenti. «Confidiamo che queste iniziative possano accorciare i tempi d’attesa, che sono indubbiamente lunghi in ogni Comune», ha concluso la vicesindaca Mameli.

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