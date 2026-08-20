Anziano ferito aspetta l’ambulanza per tutta la notte 

Disavventura nella notte di mercoledì per un turista romano di 70 anni, Claudio Mecci, disabile, rimasto per ore sul pavimento della propria abitazione a Calasetta dopo una caduta provocata da un malore. A chiedere aiuto è stata la sorella Diana Meucci, che ha immediatamente allertato i vicini e richiesto l’intervento di un’ambulanza. La risposta, però, è stata negativa. «Ci hanno detto che la prima ambulanza disponibile si trovava a circa 80 chilometri - racconta Silvano Barabino, uno dei vicini accorsi in aiuto - e che le altre non potevano essere inviate per mancanza delle lettighe». Nel frattempo sono arrivati i carabinieri di Carbonia che hanno prestato assistenza ai presenti. «Ci hanno aiutato a mettere una coperta sotto di lui, perché era riverso sul pavimento - aggiunge Barabino - avevamo paura avesse qualche frattura». L’attesa è proseguita per tutta la notte. Secondo quanto riferito dalla sorella, soltanto nella mattinata successiva, dopo l’intervento di un medico, è stato possibile ottenere un’ambulanza per trasferire il settantenne all’ospedale Sirai di Carbonia. «Solo l’indomani mattina siamo riusciti ad avere la disponibilità di un’ambulanza – spiega Diana Meucci – ma anche al Pronto soccorso è cominciata una lunga attesa nel corridoio. La situazione è drammatica». «A rendere ancora più delicata la vicenda - dice Barabino - il fatto che anche i carabinieri hanno richiesto a loro volta un’ambulanza ma hanno ricevuto la stessa risposta: non c’erano mezzi disponibili». Una notte segnata dunque dall’attesa e dalla preoccupazione, mentre un uomo anziano e disabile restava a terra nella propria camera da letto in attesa di soccorso.

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