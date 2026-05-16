VaiOnline
Municipio
17 maggio 2026 alle 01:44

«Anagrafe con pochi dipendenti» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Solo pochi giorni fa avevano lanciato l’allarme sui possibili disagi legati all’obbligatorietà della carta d’identità elettronica e sul rischio di lunghe code agli sportelli. Ora gli stessi consiglieri di minoranza tornano all’attacco e portano in Aula il caso degli uffici Anagrafe e Stato civile del Comune, denunciando carenza di personale e disservizi per i cittadini.

L’interpellanza, primo firmatario Massimiliano Daga, punta il dito contro una situazione che, secondo i consiglieri, sarebbe peggiorata negli ultimi anni a causa dei pensionamenti non sostituiti integralmente. Nel documento si evidenziano «tempi di attesa eccessivamente lunghi, difficoltà nell’accesso agli sportelli e ritardi nel rilascio di certificati e documenti essenziali», con conseguenze soprattutto per anziani e utenti meno pratici con gli strumenti digitali. I consiglieri chiedono al sindaco e alla Giunta di chiarire quale sia l’attuale organico di Anagrafe e Stato civile, quanti dipendenti siano cessati dal servizio negli ultimi anni e quanti siano stati sostituiti. Nell’interpellanza si domandano anche «eventuali nuove assunzioni, misure urgenti per ridurre le attese e possibili soluzioni temporanee, come l’ampliamento degli orari di apertura o una diversa organizzazione degli uffici». ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Industria

Eurallumina, soldi finiti: bastano solo per pagare lo stipendio di maggio

I sindacati lanciano l’allarme:  «I fondi annunciati non ci sono» 
Antonella Pani
L’incontro.

«Insieme per il diritto alla salute»

Francesco Oggianu
La storia

«I compagni di classe mi hanno aiutato a non mollare mai»

Il 15enne di Solarussa paralizzato dopo un tuffo a Torregrande 
Valeria Pinna
Lampedusa

Bimba di un mese morta dopo lo sbarco

Inutili i tentativi di rianimazione, per i medici alla piccola è stato fatale il freddo 
Malé

Maldive, muore anche un soccorritore

Malore fatale per un militare. Oggi nuovo tentativo di recuperare i quattro corpi 
L’intervista.

«Ecco perché l’oceano fa paura»

Paolo Carta
Regno Unito

Sfida a Starmer: «Londra nell’Ue»

L’ex ministro Streeting si candida, ma vuole “aspettare” Burnham 