VaiOnline
Sestu
06 novembre 2025 alle 00:36

Ampliamento del cimitero, c’è il progetto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

C’è sempre meno spazio per i morti nel cimitero di Sestu, con qualche disagio per gli utenti. «Mio fratello Pierpaolo e sua moglie, Emanuela Orrù, sono sepolti in due loculi l’uno distante dall’altra», racconta Giuseppina Scalas, «dato che è previsto un ampliamento del cimitero abbiamo chiesto di spostarli in tombe vicine. Ma ci hanno risposto che dobbiamo aspettare, perché i nuovi loculi sono prima per i nuovi morti».

Il Comune fa il punto della situazione. «Il progetto di ampliamento andrà entro alcune settimane in Consiglio Comunale per approvare la fattibilità: prevede molti loculi in più lotti, e un nuovo ingresso, più agevole», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni. «È necessaria l’approvazione preliminare di Asl e una variante urbanistica», continua il vicesindaco Massimiliano Bullita. «La cura e la dignità dei nostri cari defunti ci sta molto a cuore», rassicura la sindaca Paola Secci.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Personaggi

La seconda vita di Nello, dal canile a casa Canalis

l De Roberto a pagina 13
L’inchiesta

Beni per due milioni sequestrati ai due capi dei narcotrafficanti

Duro colpo dopo i 27 arresti per l’operazione “Primavera fredda” 
Luigi Almiento
regione

Un’altra legge sarda impugnata a Roma

Ricorso del Governo contro la manovrina estiva per una norma sul reddito sociale 
Roberto Murgia
regione

Insulti sessisti a Todde, coro di sdegno

Lai (Pd): dov’è la parità? Deidda (FdI): offese gratuite. I sindacati: violenza assurda 
Lorenzo Piras
Inchiesta

Rifiuti e caro Tari: caccia a chi non paga e tariffa puntuale

«A Sinnai bollette meno salate per chi è più bravo a differenziare» 
Marco Noce
Capodanno

Alghero fa ballare tutta l’Italia con Gabry Ponte

Si inizia il 29 con Raf, il 30 serata dedicata agli amanti del rap 
Caterina Fiori
Il caso

Almasri arrestato a Tripoli: «Un criminale»

A gennaio rimpatriato dall’Italia con volo di Stato. Conte e Schlein: «Una vergogna» 