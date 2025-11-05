Ampliamento del cimitero, c’è il progetto 

C’è sempre meno spazio per i morti nel cimitero di Sestu, con qualche disagio per gli utenti. «Mio fratello Pierpaolo e sua moglie, Emanuela Orrù, sono sepolti in due loculi l’uno distante dall’altra», racconta Giuseppina Scalas, «dato che è previsto un ampliamento del cimitero abbiamo chiesto di spostarli in tombe vicine. Ma ci hanno risposto che dobbiamo aspettare, perché i nuovi loculi sono prima per i nuovi morti».

Il Comune fa il punto della situazione. «Il progetto di ampliamento andrà entro alcune settimane in Consiglio Comunale per approvare la fattibilità: prevede molti loculi in più lotti, e un nuovo ingresso, più agevole», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni. «È necessaria l’approvazione preliminare di Asl e una variante urbanistica», continua il vicesindaco Massimiliano Bullita. «La cura e la dignità dei nostri cari defunti ci sta molto a cuore», rassicura la sindaca Paola Secci.

