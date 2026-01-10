America’s cup, la grande vela torna in città 

La grande vela sta per tornare in Sardegna con la prima regata preliminare dell'America's cup. "Dopo tanti mesi di complesse trattative con gli organizzatori della Coppa, il Team New Zealand e il Governo italiano”, dice l’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu, «trattative che eravamo riusciti a condurre sempre nella massima riservatezza, confermo che l’assessorato del Turismo della Regione ha sottoscritto l’accordo per ospitare la prima regata preliminare della 38ª America’s Cup, che assegnerà il titolo successivamente a Napoli nel luglio del 2027”.

La gara si terrà a Cagliari ma sul resto – data, programma, eventuali altri appuntamenti legati alla manifestazione sportiva – non ci sono per ora altri dettagli. L'unica certezza è che venerdì 16 gennaio alle ore 10.30 nella sala convegni del Molo Ichnusa è stata fissata dall’assessore Cuccureddu la conferenza stampa internazionale di presentazione.

Filtrano, dall’ambiente dei grandi team che saranno impegnati nella manifestazione, le prime indiscrezioni. Il campo di regata, che sarà il Golfo di Cagliari. Le imbarcazioni: saranno gli AC40, le barche più piccole rispetto agli scafi AC75 dell'America's cup vera e propria. La tappa inaugurale sarà un passaggio fondamentale del percorso verso l’America’s Cup: il primo vero banco di prova per i team, che si sfideranno in condizioni di regata simili a quelle della Coppa più antica del mondo.

Il precedente

Le world series con le imbarcazioni a vela più veloci del mondo avevano già sfiorato la Sardegna in due occasioni. La prima nel 2020, ma la manifestazione era stata cancellata a causa della pandemia. La seconda volta nel 2023: le regate erano in programma dal 12 al 15 ottobre, tutto era in fase di preparazione quando, in primavera, saltò tutto, sullo sfondo la dura polemica tra la Regione, rappresentata dall’assessore Chessa, e gli organizzatori di New Zeland. Le gare cagliaritane furono spostate in Arabia Saudita, a Jeddah.

La 38ª edizione della America's cup si terrà a Napoli dalla primavera all’estate 2027, una scelta che aveva suscitato molta delusione a Cagliari, sede di Luna Rossa e considerata campo di gara ideale. Con la prima regata preliminare (nessun punto in palio, solo delle “amichevoli” di lusso), la Sardegna avrà modo di assistere dal vivo alle prime sfide. La seconda regata delle tappe di avvicinamento è in programma a giugno ‘27 a Napoli. Il programma ufficiale sarà presentato il 21 gennaio. (e.p.)

