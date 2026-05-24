«Almirante aiutò la via democratica» Bufera su La Russa 

È vero che Giorgio Almirante fu capo di gabinetto del Minculpop fascista nella Repubblica di Salò, «ma dopo aiutò il percorso verso la democrazia». Sono sufficienti queste frasi, dette nell’intervista rilasciata dal presidente del Senato Ignazio La Russa al Corriere della Sera, per innescare la polemica con le opposizioni, che accusano la seconda carica dello Stato di «revisionismo storico» e «ambiguità nel giudizio verso chi sostenne un regime liberticida, razzista e alleato del nazismo». «Ammiravo politicamente» Almirante «e l’ho conosciuto apprezzandone anche l’ironia», racconta La Russa. Che, nell’intervista, punge anche Roberto Vannacci: «Non l’ho mai visto negli anni in cui la militanza a destra era difficile. Forse perché era militare, ma comunque non c’era». Quanto al centrodestra, ha le carte in regola: «Non ci siamo alleati nemmeno con Francesco Storace che aveva fatto un, legittimo, movimento di destra».

«La rilettura della storia da parte della seconda carica dello Stato è inaccettabile - punta il dito il dem Federico Fornaro - Almirante fu uno dei fomentatori dell’odio nei confronti degli ebrei e sostenitore della primazia della razza italica», scrisse «articoli sulla rivista “La difesa della razza” tra il 1938 e il 1942». E per il verde Angelo Bonelli definire Almirante «protagonista del percorso democratico italiano significa insultare la verità storica e la memoria degli ebrei italiani perseguitati, deportati e uccisi». Significa, rincara Stefano Vaccari del Pd, «ignorare deliberatamente il ruolo avuto da Almirante nella costruzione culturale dell’odio razziale». E fonti vicine a La Russa ribattono: «Fanno finta di non accorgersi che insultando il presidente La Russa", «offendono» anche «le parole dei presidenti Mattarella e Napolitano che, in messaggi ufficiali, diedero ampio riconoscimento al ruolo e all’opera di Giorgio Almirante nell’Italia repubblicana».

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