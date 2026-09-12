Alllarme per l’incendio in una rivendita di bombole gpl 

Allarme nella notte a Palau, in via Capo d’Orso, per l'incendio di una rivendita di bombole di GPL. L’allarme è scattato intorno alle 23:30 e sono arrivati sul posto i vigili del fuoco.
Due le autopompe intervenute, con il personale che ha lavorato diverse ore per avere la meglio sulle fiamme. Ingenti i danni, anche se l'intervento ha evitato che l'incendio si propagasse agli edifici circostanti.
Non si segnalano feriti, le cause sono ancora in accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che indagano sulla natura del pericoloso incendio.
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