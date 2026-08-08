Allarme rifiuti, a rischio il ritiro della plastica  

Da domani il ritiro della plastica potrebbe subire anche a Carbonia pesanti rallentamenti. Se non, addirittura, una sospensione. L'emergenza (che sta coinvolgendo infatti un po' tutto il territorio regionale), dal 10 agosto rischia di toccare anche i 15mila utenti del capoluogo, con ripercussioni che si tradurranno in disagi per la popolazione. È stato infatti lo stesso Comune, ieri, a rendere esplicito che è in corso «una grave crisi che sta interessando la filiera nazionale e regionale del riciclo degli imballaggi in plastica, e che potrebbe avere già dalla prossima settimana conseguenze anche sul servizio di raccolta nel territorio di Carbonia». La società che gestisce il servizio, De Vizia, ha comunicato all'amministrazione municipale la possibile sospensione della raccolta domiciliare porta a porta della plastica a partire da domani 10 agosto, a cominciare chiaramente dalle zone previste in calendario. La causa starebbe nell’impossibilità di conferire il materiale raccolto negli impianti di selezione e stoccaggio. Stanno raggiungendo la saturazione per il blocco dei flussi verso gli impianti di riciclo. A Carbonia la raccolta è stata finora garantita perché i bustoni con la plastica vengono portati in un impianto di Isili, che però ha comunicato che da domani non potrà più ricevere ulteriori conferimenti. «Stiamo seguendo l’evoluzione dell’emergenza - afferma il sindaco Pietro Morittu - e sono in corso interlocuzioni affinché la Regione individui alternative, a partire dalla possibilità di utilizzare il Tecnocasic o altre piattaforme». L’obiettivo è trovare una soluzione per limitare i disagi, le attività commerciali e gli eventi in programma.

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