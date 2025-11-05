VaiOnline
Selargius.
06 novembre 2025 alle 00:36

Allarme bomba, arrivano gli artificieri 

Allarme bomba ieri in via Toscana a Selargius dove la presenza di una valigia apparentemente abbandonata, ha mobilitato i carabinieri della Stazione. Il tutto dopo la segnalazione di un cittadino che aveva notato l’oggetto davanti alla propria abitazione.L’area è stata immediatamente isolata e messa in sicurezza. Sono arrivati anche gli artificieri e il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico. Giunti sul posto, gli specialisti hanno eseguito un controllo approfondito mediante l’utilizzo di tecniche ispettive ed endoscopiche, accertando il falso allarme. All’interno della valigia sono stati trovati solo effetti personali e nessuna traccia di congegni esplosivi, incendiari o di natura chimica.Sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire se la valigia sia stata oggetto di furto e successivamente abbandonata o se sia stata semplicemente dimenticata sul posto.

