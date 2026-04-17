Alla scoperta della Legione dei carabinieri 

Anche l’Arma dei Carabinieri si prepara ad accogliere cagliaritani e turisti in un weekend all'insegna della cultura, della storia e della valorizzazione delle eccellenze nazionali. Oggi e domani, infatti, la storica Caserma “Enrico Zuddas”, sede del Comando Legione Carabinieri Sardegna, è tra i 70 monumenti aperti. Un edificio legato all’universo della romanità, con quattro statue di bronzo poggiate sul cornicione, opera dello scultore ogliastrino Albino Manca. La mattina dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 19 (obbligatorio esibire un documento di identità), storia, segreti e bellezze del palazzo saranno raccontati dagli studenti-ciceroni del De Sanctis-Deledda.

Solo oggi, gli spazi della Caserma ospiteranno una speciale mostra (curata dal Gruppo di studio modellistico italiano) dedicata alla “Giornata nazionale del made in Italy”. L'iniziativa si celebra ogni anno per onorare l'anniversario della nascita di Leonardo da Vinci. L'apertura della sede della Legione si inserisce nel «costante impegno dell'Arma volto a rafforzare il dialogo con la comunità. L'iniziativa testimonia la volontà di condividere con la cittadinanza non solo la quotidiana attività di prevenzione dei reati e il capillare controllo del territorio, ma anche i valori storici, culturali e umani che rendono l'Arma un punto di riferimento per il Paese».

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