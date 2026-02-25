VaiOnline
Promozione Coppa Italia
26 febbraio 2026 alle 00:40

Alghero e Bonorva restano all’asciutto Verdetto rimandato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Alghero 0

Bonorva 0

Alghero (4-3-3): Piga, Alessandro Pinna, Mula, Virdis, Roccuzzo, Martinelli (17' st Mereu), Puttolu (42' st Cossu), Carboni (13' st Marras), Sanna (33' st Nieddu), Baraye, Fadda. in panchina Carta, Milia, Barboza, Daga, Chessa. Allenatore Mauro Giorico.
Bonorva (4-3-2-1): Mannoni, Spanu, Gutierrez, Jara, Cordoba, Chelo, Pinna, Madeddu (31' st Pusceddu), Zappareddu, Camara, Silanos (20' st Caria). in panchina Vassallo, Matteo Sanna, Nieddu, Federico Sanna, Pitalis, Soro, Matassa. Allenatore Michele Pulina.
Arbitro: Rosanna Barabino di Sassari.


Finisce senza reti il match tra Alghero e Bonorva, valido per la semifinale d'andata di Coppa. I due allenatori hanno mescolato le carte in campo rispetto ai match di campionato disputato tre giorni prima, con Giorico che ha cambiato quattro undicesimi e Pulina addirittura sette.
Dopo un quarto d'ora arriva l'occasione più ghiotta del match. Il Bonorva ci prova con Zappareddu, che entra in area sulla destra e mette in mezzo per Chelo, che da ottima posizione si vede smorzare la palla da Piga: ma non è finita, lo stesso Chelo la rimette in mezzo per Madeddu che, con la porta spalancata, la prende male, mandandola oltre il secondo palo. Quattro minuti dopo, punizione dall'out mancino, deviazione della difesa giallorossa e palla che finisce in corner, poco oltre il palo alla sinista di Piga. Al 36', la prima vera azione dell'Alghero: Carboni innesca Virdis in area, diagonale rasoterra dell'attaccante e Mannoni risponde con i piedi.
Al 57' Baraye perde palla in uscita e Pinna ci prova dai 25metri, ma la mira è alta. Al 65', spiovente dalla sinistra e Puttolu, largo rispetto al secondo palo, colpisce il montante esterno. Sei minuti dopo, Mereu innesca Marras, che si fa 30 metri palla al piede, ma sull'uscita di Mannoni calcia oltre la traversa.

A un minuto dal termine, punizione di Mereu da metà campo, torre aerea, Baraye interviene di testa sottomisura, ma il portiere salva tutto e mette in angolo. Verdetto rimandato al match di ritorno.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Trasporti

Le tariffe per gli emigrati? Esistono solo sulla carta

Biglietti impossibili per i familiari dei residenti nell’Isola L’agevolazione è prevista sino al terzo grado di parentela 
Alessandra Carta
L’opposizione: «Legislatura al capolinea». Probabile un vertice di maggioranza a breve

Todde-Pd, aria di tempesta

Dopo lo strappo sulla sanità i Dem disertano di nuovo la Giunta 
Giuseppe Meloni
Intervista

«L’omelia con l’AI? Mai, sull’altare si va meglio a braccio»

Don Casu, parroco sassarese a Roma, e il no del Papa alle “cyberprediche” 
Celestino Tabasso
La storia

Marco Francescoli: «A Cagliari per amore»

Il figlio del “Principe” Enzo, star dei rossoblù negli anni ’90, ha scelto nel 2022 di trasferirsi in Sardegna 
Roberto Carta
Verso il voto

Giustizia, scintille tra Conte e Nordio E FI attacca la Lega

A Palermo duello sul referendum Malumori anche in maggioranza 
Milano

«Cinturrino mente, resti in cella»

Per il Gip può uccidere ancora. Pisani: caso chiaro, via subito dalla polizia 