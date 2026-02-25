Alghero e Bonorva restano all’asciutto Verdetto rimandato 

Alghero 0

Bonorva 0

Alghero (4-3-3): Piga, Alessandro Pinna, Mula, Virdis, Roccuzzo, Martinelli (17' st Mereu), Puttolu (42' st Cossu), Carboni (13' st Marras), Sanna (33' st Nieddu), Baraye, Fadda. in panchina Carta, Milia, Barboza, Daga, Chessa. Allenatore Mauro Giorico.

Bonorva (4-3-2-1): Mannoni, Spanu, Gutierrez, Jara, Cordoba, Chelo, Pinna, Madeddu (31' st Pusceddu), Zappareddu, Camara, Silanos (20' st Caria). in panchina Vassallo, Matteo Sanna, Nieddu, Federico Sanna, Pitalis, Soro, Matassa. Allenatore Michele Pulina.

Arbitro: Rosanna Barabino di Sassari.



Finisce senza reti il match tra Alghero e Bonorva, valido per la semifinale d'andata di Coppa. I due allenatori hanno mescolato le carte in campo rispetto ai match di campionato disputato tre giorni prima, con Giorico che ha cambiato quattro undicesimi e Pulina addirittura sette.

Dopo un quarto d'ora arriva l'occasione più ghiotta del match. Il Bonorva ci prova con Zappareddu, che entra in area sulla destra e mette in mezzo per Chelo, che da ottima posizione si vede smorzare la palla da Piga: ma non è finita, lo stesso Chelo la rimette in mezzo per Madeddu che, con la porta spalancata, la prende male, mandandola oltre il secondo palo. Quattro minuti dopo, punizione dall'out mancino, deviazione della difesa giallorossa e palla che finisce in corner, poco oltre il palo alla sinista di Piga. Al 36', la prima vera azione dell'Alghero: Carboni innesca Virdis in area, diagonale rasoterra dell'attaccante e Mannoni risponde con i piedi.

Al 57' Baraye perde palla in uscita e Pinna ci prova dai 25metri, ma la mira è alta. Al 65', spiovente dalla sinistra e Puttolu, largo rispetto al secondo palo, colpisce il montante esterno. Sei minuti dopo, Mereu innesca Marras, che si fa 30 metri palla al piede, ma sull'uscita di Mannoni calcia oltre la traversa.

A un minuto dal termine, punizione di Mereu da metà campo, torre aerea, Baraye interviene di testa sottomisura, ma il portiere salva tutto e mette in angolo. Verdetto rimandato al match di ritorno.



