Al via i festeggiamenti primaverili in onore della patrona 

Con la vestizione della Santa nella serata di ieri, hanno preso il via i festeggiamenti primaverili in onore di Sant’Elena. Da oggi e fino a mercoledì in basilica al termine della messa, alle 19 ci sarà il triduo di preparazione, mentre giovedì giorno di Sant’Elena alle 19 ci sarà la messa seguita dallo scambio del medaglione e dalla presentazione del nuovo presidente del Comitato stabile per i festeggiamenti in onore della patrona. È Stefano Mulliri 47 anni, impegnato attivamente in parrocchia con alcuni comitati e membro del coro parrocchiale e di quello diocesano e presidente uscente del Comitato Sant’Ignazio da Laconi e San Benedetto. Mulliri è inoltre uno degli organizzatori del presepe vivente allestito ogni anno nel cortile della basilica.

Il momento della vestizione della Santa che si ripeterà poi nei festeggiamenti di settembre è uno dei momenti più sentiti. La statua processionale, custodita dietro l’altare maggiore, viene riposta nella cappella vicino alla porta d’ingresso dove resta fino alla conclusione di tutte le celebrazioni religiose.Il procedimento è lo stesso, da sempre: i soci del comitato hanno prima ripulito il simulacro con un pennello, poi l'hanno adornato con i polsini in pizzo, la corona e la croce: tutti ex voto donati dai fedeli. (g. da.)

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