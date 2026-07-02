Al terzo turno Cobolli, Berrettini e Sonego E oggi gioca Sinner 

Jannik Sinner e i tre moschettieri. Sono quattro i tennisti azzurri ad approdare ai sedicesimi di finale del torneo di Wimbledon. Al numero 1 del mondo, vincente mercoledì, si aggiungono Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli.

I match

Il primo è Sonego, uscito vincente da una battaglia sportiva lunga 4h22' contro il gigante canadese Gabriel Diallo: 7-6(4), 4-6, 7-6(4), 6-7(8), 6-2, in un match dove i servizi hanno instradato a lungo il punteggio, il torinese ha gettato come suo solito il cuore sull'erba londinese, regalandosi un terzo turno contro lo statunitense Taylor Fritz. Il ruggito di Berrettini rimbomba nel Centrale londinese. Il tennista romano, finalista qui nel 2021, supera il francese Arthur Fils, 6-4, 7-5, 3-6, 6-3 in 2h51'. Nel prossimo turno, The Hammer se la vedrà con il vincente del match tra il ceco Jakub Mensik e il bulgaro Grigor Dimitrov: tra i due l’ha spuntata Dimitrov. Il terzo successo azzurro, ancora in quattro set, lo firma Cobolli, 7-6(4), 3-6, 7-6(3), 6-1 in 2h57' sull'australiano James Duckworth. Il carattere del romano si è visto soprattutto nel tiebreak del primo set, quando, sotto 4-1, ha collezionato sei punti consecutivi. Per Cobolli c'è ora il russo Karen Khachanov.

Paolini ok, Grant ko

Il poker azzurro arriva grazie a Jasmine Paolini, che ha superato 7-6(0), 6-4 l'elvetica Viktorija Golubic in un match scandito da ben nove break. Per la tennista toscana, nel prossimo turno c'è ellenica Maria Sakkari. Saluta Londra la la più giovane della comitiva azzurra, la 18enne Tyra Grant, sconfitta 7-5, 6-3 dalla ceca Marie Bouzkova, più fredda nei momenti decisivi.

Sinner in campo

Per il 3° turno, torna in campo oggi Jannik Sinner, che ha visto il suo avversario principale, il tedesco Alexander Zverev, superare 6-1, 6-3, 7-6(3) il francese Valentin Royer. Nel secondo match sul campo 1 (non prima delle 15.10), l'altoatesino se la vedrà con lo statunitense Jenson Brooksby (81 Atp). Unico precedente, il 7-6, 6-1 firmato dall'altoatesino nella semifinale dell'Atp500 di Washington nel 2021, torneo che poi vinse.

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