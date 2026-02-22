VaiOnline
Imprenditrici.
22 febbraio 2026 alle 01:00

Aidda Sardegna, rinnovo dei vertici 

L’assemblea delle socie della delegazione Sardegna di Aidda, l’Associazione imprenditrici e donne dirigenti d’azienda, ha rinnovato il Consiglio di Delegazione, confermando all’unanimità Lucina Cellino alla guida dell’associazione per il prossimo triennio.

Una riconferma – spiega una nota – che rappresenta un segnale chiaro di continuità e fiducia nel percorso avviato negli ultimi anni, caratterizzato da una visione strategica orientata al rafforzamento della leadership femminile e al sostegno concreto del tessuto economico e sociale del territorio.Sotto la presidenza di Lucina Cellino, Aidda ha consolidato il proprio ruolo come punto di riferimento per imprenditrici e dirigenti, promuovendo reti di collaborazione, percorsi di alta formazione e occasioni di confronto qualificato. «Continueremo a lavorare con determinazione per rafforzare la rete tra imprenditrici, promuovere nuove progettualità e contribuire alla crescita del territorio, con un’attenzione costante allo sviluppo economico, all’inclusione e alla valorizzazione delle competenze femminili».

