AI, Anthropic: «Rallentiamo» Musk e Altman d’accordo  

Washington. Anthropic rilancia l’allarme sui rischi di uno sviluppo troppo rapido dell’intelligenza artificiale. Il fondatore Dario Amodei propone di rallentare il potenziamento dei modelli, guadagnando tempo per affrontarne i rischi, e indica tre direttrici: valutatori indipendenti con accesso alle aziende, standard di sicurezza condivisi tra Paesi democratici e un coordinamento globale. La proposta incassa il sostegno di Elon Musk e Sam Altman, che annuncia valutatori esterni anche per OpenAI. Amodei, già contrario all’uso militare senza condizioni dell’IA, avverte: uno sviluppo troppo rapido sarebbe imprudente, ma fermarlo ci priverebbe dei benefici.
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