VaiOnline
Sestu.
26 giugno 2026 alle 01:24

Acqua non potabile, in arrivo l’autobotte 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Acqua non ancora potabile a Sestu, il divieto resta in vigore. E da oggi è in arrivo l’autobotte in piazza della Musica per alleviare i disagi ai cittadini. Il problema riguarda il settore nord, tra via Giulio Cesare e via San Gemiliano, in pratica mezza città. Mercoledì sera l’ordinanza del sindaco Michele Cossa che ha vietato il consumo per uso alimentare e igienico, dopo analisi della Asl. Ieri è arrivato anche il comunicato di Abbanoa: «In costante interlocuzione con il Sian, Sistema Informativo Agricolo Nazionale, e l’amministrazione comunale, stiamo compiendo tutti gli accertamenti del caso per verificare l’anomalia della qualità dell’acqua di una parte della città. Il fuori norma registrato riguarda un caso isolato, circoscritto a un unico punto di campionamento che potrebbe non essere rappresentativo della qualità dell'acqua distribuita in tutta la zona interessata. Il Gestore procederà ad effettuare il campionamento di tutti i punti della rete cittadina e nel contempo ha attivato una ricognizione su tutte le apparecchiature di dosaggio dei disinfettanti». Per conoscere i risultati ci sono tempi tecnici: «Tra 24 e 48 ore».

Intanto ieri i centri commerciali erano affollati di cittadini che facevano scorte d’acqua. «È un problema anche più grande quando si hanno bambini», fa notare Elena Manunza, con la figlia che gioca nel carrello. «Mi sono svegliato con questa notizia», commenta Stefano Concas, tutto sudato, mentre carica l’auto, «la comunicazione potrebbe essere più efficace». Intanto il presidente di Abbanoa Stefano Sardu e il sindaco restano in contatto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Emergenza

Quasi 3000 nei centri d’accoglienza «Ma il personale non è sufficiente»

Preoccupano le nuove regole per la struttura ora diventata hotspot 
Roberto Carta
Il caso.

Macomer, Cpr polveriera

Francesco Oggianu
L’integrazione.

Risse e aggressioni, ora si cambia

Sara Pinna RIPRODUZIONE RISERVATA
Giugno bollente

L’Europa nella morsa del caldo In Italia 18 città da bollino rosso

A Milano in 200 bloccati in treno senza aria condizionata 
La richiesta di sospendere l’eurotassa sulle emissioni di Co2 è stata estesa in via preventiva anche ai collegamenti aerei

Sardegna-Corsica, patto contro le Ets: «Stop per 5 anni»

Le due regioni firmano una moratoria: «Per noi il trasporto via mare è tutto» 
Alessandra Carta
Il piano contestato

Cala Finanza, il Comune revoca la delibera

Loiri, l’assessore Biancu lascia. Il vicepresidente Meloni: «Nessun maxiprogetto» 
Andrea Busia
L’arrivo del Qatar.

Villa Certosa cambierà volto

Caterina De Roberto
Il richiamo alla precedente bocciatura della legge sarda sulle aree idonee conferma il caos normativo

Rinnovabili, stop ai ricorsi: la palla al Tar

La Consulta rimanda ai giudici amministrativi le istanze dei colossi dell’energia 
Urbanistica

Piano casa, scontro Regione-Governo

La Giunta: il testo nazionale toglie alla Sardegna le scelte sul territorio 