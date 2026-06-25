Acqua non potabile, in arrivo l’autobotte 

Acqua non ancora potabile a Sestu, il divieto resta in vigore. E da oggi è in arrivo l’autobotte in piazza della Musica per alleviare i disagi ai cittadini. Il problema riguarda il settore nord, tra via Giulio Cesare e via San Gemiliano, in pratica mezza città. Mercoledì sera l’ordinanza del sindaco Michele Cossa che ha vietato il consumo per uso alimentare e igienico, dopo analisi della Asl. Ieri è arrivato anche il comunicato di Abbanoa: «In costante interlocuzione con il Sian, Sistema Informativo Agricolo Nazionale, e l’amministrazione comunale, stiamo compiendo tutti gli accertamenti del caso per verificare l’anomalia della qualità dell’acqua di una parte della città. Il fuori norma registrato riguarda un caso isolato, circoscritto a un unico punto di campionamento che potrebbe non essere rappresentativo della qualità dell'acqua distribuita in tutta la zona interessata. Il Gestore procederà ad effettuare il campionamento di tutti i punti della rete cittadina e nel contempo ha attivato una ricognizione su tutte le apparecchiature di dosaggio dei disinfettanti». Per conoscere i risultati ci sono tempi tecnici: «Tra 24 e 48 ore».

Intanto ieri i centri commerciali erano affollati di cittadini che facevano scorte d’acqua. «È un problema anche più grande quando si hanno bambini», fa notare Elena Manunza, con la figlia che gioca nel carrello. «Mi sono svegliato con questa notizia», commenta Stefano Concas, tutto sudato, mentre carica l’auto, «la comunicazione potrebbe essere più efficace». Intanto il presidente di Abbanoa Stefano Sardu e il sindaco restano in contatto.

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