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Serdiana.
26 giugno 2026 alle 01:23

«Abbiamo bisogno di voi per governare» 

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Un appello alla partecipazione e l’invito a rimuovere gli ostacoli che separano i cittadini dalla politica. Poche parole pronunciate con emozione dalla neo sindaca di Serdiana, Alessia Puddu, nel giorno dell’insediamento del Consiglio comunale. Ad affiancarla in Giunta ci saranno Efisio Tidu, (vicesindaco e assessore ai Servizi sociali, cultura, sport e politiche comunitarie), Maria Rosaria Cicotto (assessora all’Edilizia pubblica e privata, viabilità, pianificazione territoriale e pubblica istruzione), Guido Brogi (alle Attività produttive e ai rapporti con l’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano) e Roberto Pitzalis (agricoltura e ambiente). Nel centro di aggregazione sociale sono arrivati in tanti per assistere al battesimo dell’amministrazione comunale. «Ringrazio tutti per il sostegno. La collaborazione dei cittadini è fondamentale», ha detto Puddu, «non possiamo pensare di governare senza il vostro aiuto. Ci sono diversi problemi da risolvere: dalla gestione del territorio alla cura dell’ambito urbano all’assistenza alle persone». La sindaca si è rivolta in particolare ai cittadini in difficoltà che non si espongono per pudore e, per questo, rinunciano a chiedere aiuto: «A noi fa piacere ricevere lamentele. Vogliamo migliorare il paese, ogni segnalazione verrà presa in considerazione. L’obiettivo è trovare soluzioni».

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