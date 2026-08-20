A Taranto il via ai Giochi del Mediterraneo 

Sardegna in testa all'ora X dei ventesimi Giochi del Mediterraneo che scattano oggi alle 20 con la cerimonia di apertura allo stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto. E toccherà al capo dello Stato, Sergio Mattarella, pronunciare la formula di rito dell’apertura. Ventisei nazioni, tre continenti, 33 sport, 3.803 atleti in gara e 1.800 medaglie in palio. Il presidente della Repubblica, assieme alla premier Giorgia Meloni, accoglierà i capi di Stato e di Governo. Il velocista brianzolo di origine sarda Filippo Tortu sarà, con la pugile campana Irma Testa, portabandiera della formazione italiana composta da 498 atleti (259 uomini e 239 donne) che si appresta a dare il via ufficiale alla rassegna. È la quarta edizione ospitata dall'Italia che vanta il primo posto nel medagliere con 2.462 allori. Saranno 32 le discipline in gara con l'esordio di Skateboard, Nuoto pinnato, Padel e Pattinaggio.

In TV

Già ieri i Giochi hanno preso il via con partite di qualificazione della pallavolo mentre da stamattina iniziano le gare di canoa. La copertura TV in chiaro è assicurata dai canali Rai2HD e RaiSport, con gare visibili in streaming sull'app Sportface e sul canale Coni di tv.italiateam.sport.

L’Isola in gara

Domani l'Isola sarà in campo nel doppio misto di badminton con Matteo Massetti e Yasmine Hamza, portacolori del Marabadminton di Maracalagonis, nel nuoto con la ranista esperina (ora Fiamme Azzurre), Francesca Zucca, e col portiere della nazionale (e della Raimond Sassari) Giovanni Pavani nell'incontro Italia - Kosovo di pallamano. Nei giorni seguenti vedremo anche l'olimpionico ghilarzese Sergio Massidda (sollevamento pesi), i cagliaritani Jhonny Oyebose e Carlo Rossi (tennistavolo), il cavaliere di Villanova Monteleone Lorenzo Correddu (su Dalakani Chardonnet, equitazione), i due velisti dello YC Costa Smeralda, il cagliaritano Federico Pilloni e il gallurese Cesare Barabino, oltre a Alessandro Mudu (ASD Onlyskatepark di Uta) nello skateboard. L'atletica leggera sarà in pista da lunedì 31 agosto e vedrà in gara l’olimpionica quartese Dalia Kaddari.



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