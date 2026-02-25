VaiOnline
26 febbraio 2026 alle 00:43

A Stella di Mare 1 nasce un comitato spontaneo 

L’unione fa la forza. Per questo i residenti della lottizzazione Stella di Mare 1 nel litorale quartese, hanno deciso di formare un Comitato. La decisione è maturata soprattutto all’indomani del ciclone Harry che ha peggiorato nella zona una situazione già critica. Lo scopo è segnalare i problemi all’amministrazione e agli enti competenti in modo da chiedere interventi risolutivi.

«La nostra lottizzazione è completamente abbandonata a sè stessa», spiega la promotrice del comitato Serena Marceca. «Io ho acquistato casa quattro anni fa ma conoscevo la zona da sedici anni perché frequentavano casa di amici. All’epoca era un bel villaggio, messo bene, con verde e servizi». Adesso invece, «ci troviamo in una situazione vergognosa. Le strade non esistono perché sono devastate dalle radici dei pini che imbrigliati in piccole aiuole, si sono fatti strada sotto l’asfalto, tanto che abbiamo tutti distrutto le auto. Con il maltempo delle scorse settimane, <cinque di questi pini sono anche caduti creando gravi danni e adesso abbiamo paura che possano cadere anche gli altri». Tra dossi e avvallamenti creati dalle radici, «molte persone sono anche cadute. Tra l’altro le radici hanno sollevato anche i tombini». I problemi proseguono in spiaggia, «dove c’è un tubo», dice ancora Marceca, «che scarica le acque reflue e che si è rotto in più punti. Dispiace che il villaggio sia ridotto i questo modo, soprattutto pensando a come era prima. In questo modo non si incentiva nemmeno il turismo». Nella lottizzazione ci sono poi terreni incolti e abbandonati, «che vorremmo gestire per creare un centro ricreativo, mettere magari un baretto. Lo chiederemo all’amministrazione, anche perché di certo lasciarli così nell’abbandono non è una bella cosa».

Problemi anche nella lottizzazione confinante quella di Costa degli angeli ancora alle prese, tra l’altro, con l’abbandono dell’ex discoteca Buddha beach.

