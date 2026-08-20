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21 agosto 2026 alle 00:33

A Parma Mina può partire dall’inizio 

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Qualche indicazione in più la fornirà Fabio Pisacane nella conferenza stampa in programma oggi alle 12.30, ma il verdetto dal Crai Sport Center di Assemini è già arrivato: Yerry Mina è arruolabile per Parma-Cagliari e con possibilità di giocare dal 1’. Il colombiano, che si era aggregato al rientro della squadra dal ritiro di Ponte di Legno, ha sfruttato queste due settimane per mettersi in forma ed è a disposizione per l’esordio in Serie A di domani sera (ore 20.45, arbitra Perenzoni).

Sarà il tecnico rossoblù a decidere sull’impiego di Mina, tenendo conto anche del fatto che da Milan-Cagliari (24 maggio) in poi ha fatto solo scampoli di partita: un quarto d’ora nelle amichevoli della Colombia contro Costa Rica e Giordania a inizio giugno, poi un centinaio di secondi nell’ottavo di finale dei Mondiali contro la Svizzera del 7 luglio, la sua unica presenza nel torneo iridato. Ma rinunciare alla sua leadership e alla sua voglia di giocare è sempre complicato.

Oggi è vigilia di campionato, la prima della stagione, e il programma prevede la seduta mattutina ad Asseminello seguita dalla conferenza di Pisacane. Nel pomeriggio la partenza per Parma: dovrebbe essere convocato anche il nuovo acquisto Kevin Carlos, recuperati Deiola e Mendy. (r. sp.)

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