A. Marquez Sprint a Barcellona con Acosta in pole 

Montmelò. Due spagnoli hanno fatto la voce grossa nel sabato del Gp di Catalogna della MotoGp. Sulla pista di Montmelò (pochi km a nord di Barcellona). Alex Marquez e Pedro Acosta sono stati i protagonisti, lasciando un piccolo spazio a Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio. Sabato complicato, invece, per le Aprilia, che si qui hanno dominato il mondiale.

Gara Sprint

I primi punti del weekend, in attesa del Gran premio di oggi alle 14, li ha presi nella Sprint race Alex Marquez, sulla Ducati del Team Gresini. Assente per i postumi della caduta di Le Mans suo fratello maggiore Marc, ha preceduto dopo un bel duello il connazionale Acosta, su Ktm. Sul terzo gradino di un podio con due Ducati “clienti”, un pimpante Fabio Di Giannantonio (VR46). Segnali positivi sono arrivati (per la prima volta nel weekend) anche da “Pecco” Bagnaia, sesto in rimonta sulla Ducati; nono posto (un punto) invece Marco Bezzecchi su un Aprilia che nel finale ha perso diverse posizioni. Il riminese resta leader del Mondiale, adesso con 2 punti su Jorge Martin, al quale è andata peggio perché è finito per terra mentre inseguiva il podio. Al terzo posto della classifica provvisoria c’è Acosta, a 37 punti, con possibilità di migliorarsi oggi.

Le qualifiche

Il giovane talento murciano era scattato dalla pole position conquistata in precedenza e che, ovviamente, gli consentirà di partire davanti a tutti anche nel Gran Premio di Catalogna “lungo” di questo pomeriggio. Al suo fianco, in prima fila, ci sarà la Ducati con la livrea gialla del team Vr46 di Franco Morbidelli, con Alex Marquez terzo. Caduta per il leader del mondiale Marco Bezzecchi, che in griglia avrà la 12ª posizione, mentre Martin chiuderà la terza griglia nella casella 9. In seconda fila partiranno Raul Fernandez (Aprilia), Johann Zarco (Honda) e Fabio di Giannantonio (Ducati Vr46). Per Acosta si tratta della seconda pole position in carriera, dopo quella ottenuta a Motegi nel 2024. Quella volta uscì all’ottavo giro e a vincere fu Bagnaia.

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