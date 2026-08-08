A lezione di soccorso e ricerche 

Soccorso in mare, in montagne e in altre zone impervie. Per cinque giorni i militari della Guardia di Finanza hanno svolto in Sardegna un’intensa attività di addestramento per il perfezionamento delle tecniche di ricerca e soccorso in stretta integrazione con il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della Sardegna.

Nei giorni di addestramento sono stati coinvolti il personale specializzato della Scuola alpina di Predazzo, della Sezione aerea di Elmas, della Stazione navale del Reparto operativo aeronavale, della Stazione del soccorso alpino della Guardia di Finanza (Sagf) di Nuoro e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (Cnsas).

Le esercitazioni si sono tenute in diversi scenari della Sardegna. In mare e in montagna, sfruttando le peculiarità del territorio regionale, caratterizzato da coste rocciose, falesie, faraglioni e aree montane particolarmente impervie. Questo ha permesso al personale di addestrarsi in scenari caratterizzati da crescente complessità, impiegando le principali tecniche di ricerca e soccorso in ambiente ostile. Sono stati utilizzati anche gli elicotteri AW139 del Centro di Aviazione e della Sezione Aerea: questo ha permesso di effettuare numerose simulazioni operative di recupero mediante verricello delle squadre di soccorso di feriti, elisoccorso e trasporto di personale e barelle. Al largo delle coste di Cagliari sono state simulate operazioni di recupero in mare con velivoli e unità navali.

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