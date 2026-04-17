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Via dei Calafati.
18 aprile 2026 alle 00:53

A lezione di sicurezza in mare e tutela ambientale Gli studenti del liceo Alberti ricevuti in Capitaneria 

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Una mattinata a lezione con il personale della Guardia Costiera. Due classi del liceo scientifico Alberti hanno visitato anche la centrale operativa, in occasione delle celebrazioni per la Giornata del Mare. Un’iniziativa per conoscere direttamente i compiti istituzionali e operativi della Capitaneria, svolti dagli 11mila militari del Corpo, impegnati quotidianamente su tutto il territorio nazionale, dalla ricerca e soccorso in mare alla sicurezza della navigazione, dalla tutela dell’ambiente marino al controllo della filiera della pesca.

La mattinata rientra tra le attività previste dalla convenzione per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. L’incontro, fortemente voluto dal dirigente scolastico Roberto Bernardini, si è svolto nella sede di via dei Calafati, nella sala conferenze. Gli studenti sono stati accolti dal direttore marittimo della Sardegna centro-meridionale, il contrammiraglio Giovanni Stella. È stato lui a illustrare quello che viene fatto quotidianamente.
Gli studenti hanno visitato la sala operativa, vivendo un’esperienza diretta delle attività di gestione del soccorso in mare insieme al personale in servizio. Hanno potuto osservare i principali sistemi utilizzati per il monitoraggio e la gestione del traffico marittimo, fondamentali per garantire la sicurezza della navigazione e la tempestività degli interventi. C’è stato anche un momento di approfondimento con la sezione aeronavale della Guardia Costiera, grazie alla presenza del personale della quarta sezione volo di Decimomannu.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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