A Casa Sarritzu la settima edizione del festival letterario Mondo Eco 

Torna anche quest’anno il festival letterario Mondo Eco. Giunta alla settima edizione, la manifestazione, organizzata dalla compagnia teatrale cagliaritana Il Crogiuolo e dedicata ai temi della sostenibilità ambientale, sociale e culturale, stavolta, come nelle promesse, sarà un festival diffuso che coglie le istanze di luoghi, persone, ambienti. L'appuntamento è previsto per domenica primo marzo a partire dalle 17 a Casa Sarritzu, in via San Biagio. «L’idea di quest’anno», dice Rita Atzeri, presidente e direttrice de Il Crogiuolo, «nasce da un’istanza precisa: raccogliere il disagio manifestato da piccole realtà produttive operanti nel territorio di Quartucciu e provare a comprendere cosa le generi». La serata inizierà con una tavola rotonda su «Città fantasma o quartieri vivi? Il ruolo sociale del commercio locale», con l’intervento di Antonello Podda, sociologo dell'Ambiente all’Università di Cagliari. «La chiusura di tanti, troppi negozi, minaccia di trasformare i centri urbani in “città fantasma”. Il commercio locale, infatti, svolge un ruolo sociale fondamentale per la vivibilità dei quartieri, fungendo da presidio di sicurezza e coesione». Poi ci sarà la presentazione del libro «Breve manuale per una gentrificazione carina», di Giovanni Semi.

