Cifre da capogiro per chi acquista un biglietto dell’ultimo momento dalla Sardegna con una compagnia low cost.

Ryanair e le sue sorelle ci hanno costruito sopra un modello di business, ma di fatto solo le rotte sarde raggiungono certi livelli.

Il confronto

Il record è della linea Cagliari-Milano Bergamo. Un volo andata e ritorno acquistato all’ultimo momento per domani, con rientro in Sardegna domenica, può costare 812 euro. Tariffa base, ovviamente: si può salire a bordo solo con uno zaino. Se avete la necessità di imbarcare un trolley o addirittura un bagaglio da stiva, bisogna rivedere i conti: servono 82 euro in più. Un lusso che non tutti possono permettersi. Anche il volo Alghero-Milano, con le stesse caratteristiche, costa quanto l’affitto di un monolocale in centro: 608 euro.

Nel resto d’Italia

Un trattamento riservato solo all’Isola? Difficile dirlo con certezza, però verificando sul sito della compagnia irlandese ci si imbatte in prezzi molto più bassi su rotte simili, ma con partenza da altri aeroporti: il Palermo-Milano arriva al massimo a 387 euro, dunque oltre il 50% in meno. Più abbordabili, ma non certo regalate, le altre tratte garantite dalle compagnie low cost nell’Isola. L’Olbia-Milano di EasyJet costa 250 euro, il Cagliari-Venezia di Volotea 219 euro.

In Europa

Costano meno i voli internazionali, almeno a Cagliari: un biglietto andata e ritorno per Londra costa 321 euro, meno della metà di un collegamento last minute con Milano.

Insomma: il corto circuito tariffario è sulla direttrice tra l’Isola e gli scali lombardi. I più frequentati dai passeggeri sardi per ragioni di lavoro, studio o salute.

L’articolo completo di Michele Ruffi su L’Unione Sarda oggi in edicola e nell’edizione digitale

© Riproduzione riservata