Una madre disperata, due figli scomparsi da quasi un anno e una storia tutta sbagliata che non sembra avere una fine, qualsiasi essa sia. Come si vive aspettando due figli che non sono mai tornati a casa e dei quali non si sa più nulla. È un supplizio che svuota il corpo e l’anima. Simona Deiana è la mamma di Lorenzo e Giuseppe, i due fratelli olbiesi spariti in mare, il pomeriggio del 19 aprile dell’anno scorso.

Lei ha lanciato mille appelli, l’ultimo qualche giorno fa sui social, accompagnato dalle note di una canzone di Claudio Baglioni, Niente più. Simona ha chiesto e chiede aiuto a tutti: «Sono sicura che qualcuno conosce la verità. Lo chiedo con il cuore in mano, ho bisogno dei miei figli. Se qualcuno sa, anche in modo anonimo, mi contatti». E Simona si sente sola, abbandonata, impotente, gli appelli sono uno strazio.

Il caso dei due fratelli scomparsi non è al centro di una procedura (Prefettura e Protezione Civile) per la ricerca di persone scomparse. La Procura di Tempio ha aperto un fascicolo.

Ulteriori dettagli e approfondimenti nell’articolo di Andrea Busia oggi in edicola e sull’app L’Unione Digital.

© Riproduzione riservata