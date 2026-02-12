Il maestrale soffia impetuoso sull’Ogliastra con raffiche oltre i 120 chilometri l’ora e i danni sono ingenti.

Il vento ha sradicato un albero alla periferia nord di Lanusei provocando l’interruzione della statale 198 che conduce al Bivio Carmine. Impossibile in questo momento, per gli automobilisti in arrivo dal capoluogo ogliastrino, raggiungere Nuoro, Gairo e Seui.

Su diverse strade sono cadute piante e rami e per i vigili del fuoco è una giornata di superlavoro. Gli interventi non si contano, l’emergenza è diffusa.

Nella zona dell’ospedale Nostra Signora della Mercede, sempre a Lanusei, un albero è crollato su una Bmw in sosta mandando in frantumi il parabrezza dell’auto. Per il Comune è allerta gialla.

L’amministrazione ha raccomandato di limitare al massimo gli spostamenti. Segnalata anche l’interruzione della Provinciale Lotzorai-Triei, sempre per la caduta di un albero.

