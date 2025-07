Si ricomincia a sudare. E tanto. Arriva in Sardegna il nuovo fronte caldo in arrivo dall’Africa: un anticiclone che promette temperature massime oltre i 40 gradi, con punte addirittura superiori nelle zone interne non mitigate dal mare. I termometri resteranno oltre le medie almeno fino a lunedì, ma non si esclude che gli effetti roventi dell’alta pressione possano estendersi fino alla metà della prossima settimana.

Il quadro meteo è comunque straordinario. Tanto da aver spinto la Protezione civile ad emanare un “Avviso di condizioni avverse per alte temperature”. «Sono previste temperature massime diffusamente elevate o molto elevate su tutta la Sardegna, dapprima suo settori occidentali, in estensione domenica ai settori orientali e e meridionali dell’Isola, con punte localmente superiori ai 40-41 gradi», se legge nella nota ufficiale che sottolinea inoltre che «Sono previste temperature minime superiori a 20-22 gradi su tutta la regione. Nella giornata di domenica verrà rivalutata la situazione con una possibile estensione dell’avviso».

