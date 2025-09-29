Per la Sardegna è la prima volta. Oggi, dalle 8 alle 20, a votare per le assemblee e i presidenti delle sei Province (Nuoro, Oristano, Ogliastra, Sulcis Iglesiente, Medio Campidano Gallura), per i Consigli metropolitani di Cagliari e Sassari, non saranno i cittadini ma gli amministratori stessi.

Sindaci e consiglieri comunali. Questo prevede la legge Delrio che risale al 2014 e che la Regione non ha mai applicato, se non in parte, preferendo affidare, per oltre dieci anni, la guida degli enti intermedi ad amministratori straordinari.

Oggi si cambia, ma tutti sperano di tornare ben presto al sistema precedente al 2014: nell’Isola è già stata approvata una proposta di legge nazionale che prevede il ripristino dell’elezione diretta, mentre alle Camere è incardinato un provvedimento che ha lo stesso obiettivo.

