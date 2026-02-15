«Siamo preoccupati per quel che accadrà nei prossimi mesi: senza una programmazione degli interventi sulle strade tra Cagliari e il resto della costa rischiamo di rivivere quanto è accaduto con l’uragano Harry». I sindaci di Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro e Pula chiedono al più presto un incontro con la Regione per conoscere il cronoprogramma degli interventi sulla viabilità.

Beniamino Garau, primo cittadino di Capoterra, afferma la necessità che l’Anas si faccia carico della strada consortile di Macchiareddu, costellata di buche soprattutto dopo mesi di piogge: «A marzo riaprirà la strada Conti Vecchi e a maggio l’ultimo tratto della nuova Statale 195 che sbuca a Macchiareddu, ma se non si interviene sulla strada principale della zona industriale i problemi alla viabilità saranno enormi».

Preoccupazioni condivise con i colleghi di Sarroch, Villa San Pietro e Pula, comuni che durante l’estate – complice anche l’arrivo dei turisti – dovranno fare i conti con un traffico ben più intenso.

