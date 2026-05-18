Grida e botte, una lite accesa in piazza del Carmine finisce con un giovane accompagnato dal personale del 118 al pronto soccorso del Santissima Trinità in codice giallo per un trauma facciale (a causa di un pugno). È successo ieri sera poco prima della mezzanotte. Protagonisti due giovani extracomunitari.

Quello di ieri è solo l’ultimo episodio all’interno della “zona rossa” dove i controlli dei carabinieri, iniziati sabato pomeriggio e proseguiti fino alle prime luci dell’alba di ieri, hanno portato a tre denunce, sequestri di farmaci venduti come sostanze stupefacenti e nove allontanamenti.In azione diverse pattuglie dei militari del nucleo radiomobile della compagnia insieme ai colleghi delle stazioni di Villanova, Stampace e Sant’Avendrace.

Quasi cento le persone identificate durante i servizi predisposti dal comandante provinciale, Luigi Grasso. Le tre denunce sono a carico di un 56enne cagliaritano, bloccato dopo aver tentato di utilizzare alcune carte di credito risultate rubate, di un 28enne tunisino, che ha cercato di evitare il controllo spintonando i carabinieri, e di un 25enne algerino, che aveva con sé un coltello. Sequestrate ai due stranieri anche una sessantina di pastiglie. Da piazza del Carmine e piazza Matteotti sono state inoltre allontanate nove persone tra i 18 e i 43 anni, tutti cittadini stranieri, che bivaccavano nella “zona rossa”.

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