Cagliari, la Corte d’Appello ha il nuovo presidenteIeri la cerimonia di insediamento di Massimo Orlando
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Ha preso piene funzioni ieri, durante una solenne cerimonia non aperta al pubblico nel Tribunale di Cagliari, il nuovo presidente della Corte d’Appello di Cagliari, Massimo Orlando. L’insediamento è avvenuto davanti alle più alte cariche civili, religiose e militari e a tutti i vertici degli uffici giudicanti e inquirenti della Sardegna. Orlando prende il posto di Gemma Cucca.
Orlando ha svolto il ruolo di giudice nei Tribunali di Tortona, Nuovo e Lecce per poi diventare consigliere della Corte di Appello di Lecce nella seconda sezione penale, poi in quella promiscua e in quella civile nel periodo dal 2012 al 2018 (nel periodo dal 2013 al 2015 è stato magistrato nell’Ufficio legislativo con compiti di stesura di norme in materia di esecuzioni civili, concorsuali, magistratura onoraria, ufficio per il processo). Successivamente, fino al dicembre 2022, è stato presidente del Tribunale di Livorno portando avanti una serie di innovazioni. Poi ha ricoperto il ruolo di Direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie al Ministero della Giustizia: direzione composta da 107 dipendenti (di cui 14 tecnici e il resto amministrativi) e da 7 dirigenti (direttori degli vari uffici compreso quello periferico di Napoli). Ora la nomina alla presidenza della Corte d’Appello di Cagliari.
(fr. p.)