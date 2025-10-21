Le pozze di sangue in via Sicilia e in via Napoli non ci sono più. Gli operatori dell'igiene del suolo le hanno tolte domenica prima dell’alba con i lavaggi delle strade. Ma alla Marina, dove sabato scorso è stato accoltellato un quindicenne da un coetaneo durante l’ennesimo weekend di risse e alcol, resta la paura e la preoccupazione. Basta fare una passeggiata per comprendere il disagio di residenti e commercianti.

«Basta minimizzare, quello che è accaduto sabato sera è l’epilogo di una fenomeno che denunciamo da troppo tempo», dice Sandra Orrù, residente alla Marina e portavoce dell’associazione dei residenti Apriamo le finestre alla Marina.

Ecco perché, tutti insieme, commercianti e residenti ora chiedono «più controlli e sanzioni a chi vende alcol ai minorenni e un presidio fisso delle forse dell’ordine, almeno il venerdì e il sabato», spiega Alberto Melis, titolare del ristorante Antica Cagliari.

Di fronte a una situazione che sembra fuori controllo, «solo il sabato e qualche volta il venerdì», precisano tutti, residenti e commercianti esprimono dubbi sull’ipotesi di allargare in Marina le prescrizioni fissate in piazza del Carmine con la zona rossa.

