Quello che si sta preparando per eleggere il successore di Francesco «non sarà un Conclave lungo». A dirlo è una voce autorevole come quella del cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco e Frisinga (la diocesi che fu di Ratzinger) rappresentante di un episcopato cruciale e allo stesso tempo avanzato come quello tedesco, di cui è stato anche presidente. Tra i nodi da sciogliere quello che riguarda il cardinale Angelo Becciu. Per risolvere la questione è stato proposto in Congregazione di istituire un’apposita commissione, formata da cinque porpore compreso lo stesso Becciu.

