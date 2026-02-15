Per i sardi oggi sarà una domenica di vento e instabilità: «Nuvolosità irregolare con possibili deboli rovesci sparsi sull’isola», prevede il meteorologo Alessandro Gallo. «Soffia ancora il maestrale, con raffiche che sui settori occidentali e nord-orientali potranno superare i 50 chilometri orari». Il che, dopo le intensità viste giovedì (punta massima registrata dalla stazione meteo di Villasimius: 181 chilometri orari), sarà quasi un sollievo. «Le temperature massime – prosegue l’esperto – risultano in lieve calo, e saranno comprese tra 7 e 14 gradi, mentre le minime rimangono sostanzialmente stazionarie».

Gallo è anche la persona giusta a cui fare la domanda che tutti i sardi si stanno facendo, dopo il maltempo che ha flagellato l’Isola nelle ultime settimane: questa è la nuova “normalità” a cui dovremo abituarci?

«La Sardegna – risponde – si trova in quella che gli esperti definiscono una “zona di genesi primaria” per i cicloni simil-tropicali». Un quadro legato anche alla temperatura del mare, troppo elevata.

Ulteriori dettagli e approfondimenti nell’articolo di Marco Noce oggi in edicola e sull’app L’Unione Digital.

© Riproduzione riservata