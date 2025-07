Supportare il turismo sostenibile attraverso il finanziamento del sistema di albergo diffuso, forma di ospitalità nei centri storici e nei borghi della Sardegna. È la direzione presa dalla Regione che ha pubblicato un bando da 7,5 milioni di euro per aiutare gli Enti Locali (2,5 milioni), e le piccole imprese turistiche (5 milioni).

«Con questo bando finanzieremo circa 25 proposte. E non escludiamo ce ne possa essere un altro in futuro. È la prima volta che si fa un bando di questo genere» commenta l’assessore regionale al Turismo, Artigianato e Commercio, Franco Cuccureddu.

«Crediamo che uno dei punti forti della Sardegna, oltre a quelli già noti, sia quello di avere una molteplicità di offerte che vanno integrate: un centro storico non troppo distante dal mare, consente di integrare le offerte e non renderle necessariamente alternative.

I finanziamenti

I contributi, fino a un massimo di 300mila euro per beneficiario, sono concessi in conto capitale e coprono fino al 100% delle spese ammissibili, ad eccezione delle spese per l’acquisto o la ristrutturazione degli immobili, per le quali è previsto un contributo del 25%. I progetti devono prevedere un investimento minimo di 100mila euro e garantire una classificazione pari almeno a tre stelle. Nell’App Sardegna Turismo è possibile informarsi sugli alberghi diffusi disponibili nell’isola».

