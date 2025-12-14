Sale operatorie e ambulatori aperti anche di sabato negli ospedali Brotzu e Businco per l’avvio del piano straordinario regionale contro le liste d’attesa. È dunque partito da Cagliari il piano della Regione: medici, infermieri e operatori sociosanitari, ieri, sono stati impegnati in una giornata di lavoro aggiuntiva, con la presenza anche della presidente della Regione e assessora alla Sanità Alessandra Todde.

Il piano, che coinvolge anche altre aziende sanitarie dell’Isola, dispone di risorse limitate e dovrebbe avere un impatto contenuto sui tempi d’attesa, riducendo, seppur di poco, le liste d’attesa. Complessivamente la Regione ha stanziato 7,6 milioni di euro per finanziare prestazioni aggiuntive.

