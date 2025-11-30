«Aiutatemi a riportare in Sardegna Manuel Desogus: è in ospedale a Berlino»Originario di Las Plassas, è stato colpito da una gravissima infezione cardiaca. Il volo per il rientro sull’Isola costa 20mila euro, la zia avvia una raccolta fondi
Due mesi fa è stato colpito da una gravissima infezione cardiaca e ora Manuel Desogus, 37 anni, di Las Plassas con legami familiari a Villanovafranca, è ricoverato in condizioni gravi, ma stabili, nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Charité di Berlino. Vive la malattia completamente solo, senza parenti al suo fianco.
Il volo speciale per riportarlo a casa, in Sardegna, costerebbe 20 mila euro. La zia, Ignazia Meloni, racconta le ulteriori difficoltà della vicenda: Manuel, emigrato da 12 anni, non è residente nell’Isola, quindi non può avere accesso ai rimborsi per le trasferte sanitarie. Intanto lì, avendo perso il lavoro e di conseguenza l’assicurazione, si gonfiano le spese di degenza.
Per superare lo stallo, la donna ha attivato una raccolta fondi su GoFundMe.
Giovanni G. Scanu