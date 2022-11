Un record da festeggiare e ricordare quello di zia Nietta Pasquetta, originaria di Thiesi.

Nietta ha infatti raggiunto l’ambito traguardo di 105 anni, godendo di buona salute e memoria invidiabili.

Attorno a lei si sono uniti festanti le nipoti, Lucia e Angela, la vice sindaca e il sindaco Gianfranco Soletta che hanno festeggiato il compleanno con una cerimonia religiosa celebrata dal parroco don Luigi presso la casa di riposo “Casa Clivio”. Presenti anche gli ospiti e il personale della struttura.

Per lei non solo una grande torta, ma un tavolo addobbato di fiori e palloncini, ma soprattutto tanta emozione per omaggiare una donna che ha vissuto momenti di gioia e soddisfazioni ma anche periodi difficili nel corso della sua lunga vita.

“Buon compleanno cara zia Nietta da me, - ha detto il sindaco – da tutta l’amministrazione e da tutti i cittadini di Thiesi per questo giorno speciale”.

