Strade nel caos, non c’è pace per la 195: cantiere in programma anche lungo la 4 corsieAncora brutte notizie per pendolari e vacanzieri. I sindaci di Sarroch e Pula: «Ci auguriamo che i tempi vengano rispettati»
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Non bastavano i lavori di ripristino dai danni del ciclone Harry in partenza da mercoledì sul tratto costiero della 195 tra Cagliari e Capoterra che rischiano di mandare in tilt il traffico sulla strada del mare e dei pendolari.
Da lunedì, infatti, sempre sulla Sulcitana, ma nel tratto a quattro corsie, Anas aprirà anche un altro cantiere che si dovrebbe concludere nel giro di una settimana. Si tratta di «un intervento di completamento della pavimentazione drenante» che «riguarderà la carreggiata in direzione Cagliari nel tratto del lotto 1 già aperto al traffico, per un estensione di 5 chilometri», è l’annuncio. «Il traffico in direzione del capoluogo potrà usufruire del vecchio tracciato della statale 195 fino alla conclusione delle lavorazioni prevista entro il 15 giugno».
Disagi su disagi, insomma, mentre sono ancora vive le polemiche per l’ok in piena estate ai lavori di messa in sicurezza del tratto danneggiato dalle mareggiate di gennaio, in vista dei quali ieri sono iniziati gli interventi preliminari.
Le modifiche alla circolazione entreranno in vigore invece da mercoledì 10 giugno.
Ulteriori dettagli e approfondimenti nell’articolo oggi in edicola e sull’app L’Unione Digital.