Tragedia nel mondo dei motori. Victor Steeman, 22enne pilota di Superbike, non ce l’ha fatta.

Il giovane olandese è morto nella notte in ospedale per le gravi ferite riportate nell’incidente avvenuto sabato scorso nel corso della Gara 1 del Mondiale Supersport 300 a Portimao, in Portogallo.

Steeman era rimasto coinvolto con altri piloti in un incidente alla curva 14 e mentre era a terra è stato travolto da una moto che sopraggiungeva, quella di José Luis Perez Gonzalez. La gara fu immediatamente sospesa, il pilota trasportato al centro medico del circuito e quindi trasferito in elicottero all’ospedale di Faro.

Inutili gli sforzi dei medici, gravissime le ferite riportate alla testa dal giovane pilota: “Purtroppo quello che tutti i genitori di un pilota di motociclismo temono sempre è accaduto. Il nostro Victor non è riuscito a vincere quest'ultima gara. Nonostante l'insopportabile perdita e il dolore, siamo estremamente orgogliosi di condividere con voi che il nostro eroe è riuscito a salvare altre cinque persone donando i suoi organi. Vogliamo ringraziare tutti per il modo in cui avete vissuto con noi questi ultimi giorni. Il nostro Victor ci mancherà moltissimo”, si legge in una nota diramata dalla famiglia.

Steeman era tra i grandi protagonisti della Supersport 300, ancora in lizza per il titolo mondiale, a una cinquantina di punti dal capolista. In 14 gare ha ottenuto quattro vittorie, cinque podi e tre pole position.

