La Red Bull di Max Verstappen ha conquistato la pole position del Gran Premio di Spagna di Formula 1, che si correrà nel circuito di Catalogna.

Dietro al campione del mondo partirà la Ferrari di Carlos Sainz, seconda. Terza la Mclaren di Lando Norris, mentre è quinta la Mercedes di Lewis Hamilton.

Quarta posizione sulla griglia di partenza per la Alpine Renault di Pierre Gasly, mentre parte sesta la Aston Martin di Lance Stroll. Settima posizione per la Alpine Renault di Estaben Ocon davanti alla Haas di Nico Hulkenberg ed alla Aston Martin di Fernando Alonso. Chiude la top ten l'altra McLaren di Oscar Piastri, mentre è solo undicesima in griglia la Red Bull di Sergio Perez.

© Riproduzione riservata