Sono numerosi gli equipaggi sardi in gara nella Penisola e all’estero in questo weekend.

Al 51º Rally San Marino, valido per il Campionato Italiano Assoluto Rally e per il Tricolore Rally Terra, a rappresentare la Sardegna nel Cirt sono due equipaggi dell’Autoservice Sport: Nicola Tali e Massimiliano Frau, freschi del 21º posto assoluto nonché primi dei sardi al Rally Italia Sardegna, e Giuseppe Dettori e Carlo Pisano, anch’essi reduci dalla data italiana del mondiale Wrc. Nel Rally Storico San Marino, invece, ritiro prima del via per gli alfieri sardi Costantino Mura e Marco Demontis, costretti a rinunciare alla gara dopo la rottura del cambio della Lancia Delta nel corso dello shakedown di questa mattina.

Al termine della speciale d’apertura del pomeriggio, Tali-Frau (Skoda Fabia R5) sono ottavi a 3”179 dai leader Andreucci-Briani e Dettori-Pisano (Skoda Fabia R5) sono undicesimi a 3”782. Domani i doppi passaggi sulla Terra di San Marino (4,94 km, ore 7.57 e 11.47) e i tre passaggi sulla Torrente Apsa-Pieve di Cagna (8,16 km, ore 9.09, 14.51 e 17.28) e sulla Lunano (12,68 km, ore 10.39, 15.26 e 18.03).

In programma domenica, invece, il 10º Rally Terra di Argil, a cui prenderà parte Nicoletta Deidda, navigatrice di San Giovanni Suergiu portacolori di Mrc Sport che correrà in coppia con Silvia Franchini su Mini Cooper S Rs. Previste tre speciali da ripetere tre volte: Le Fontane (7,49 km), Ezio Palombi (7,49 km) e Le Fai (7,10 km). Un’altra co-pilota sarda di Mrc Sport, Valentina Boi, sarà alle note di Fabrizio Mariniste (Renault Clio Rally 5) al 9º Rally Valle di Carnia.

Impegnati al 15º Rally di Reggello- Città di Firenze, invece, Pietro Lilliu e Alberto Sirigu della Sardegna Racing, in gara su Suzuki Swift. Si comincerà domani con La Leccio (14,74 km) e si proseguirà domenica con i tre passaggi sulle prove Gaville (2,7 km) e Figline (4,26 km) e le doppie tornate sulla più lunga Montanino (14,67 km).

Estero. Dopo il primo rally in Lettonia, il Rallysprint Vicpils chiuso al 20º posto assoluto e 2º di classe e in U18, Valentino Ledda e Claudio Mele saranno impegnati al Rally Liepaja, valido, come il precedente, per il campionato lettone, ma soprattutto per l’Europeo Erc Fia. I portacolori di Aci Team Italia, in gara su Ford Fiesta Rally4), dovranno misurarsi con un percorso di oltre 180 km e punteranno ad arrivare in pedana, senza ambizioni di vittoria ma per permettere a Valentino, giovane promessa del motorsport sardo e italiano, di maturare esperienza nei rally, come previsto dal programma federale.

Sono sbarcati nella Penisola Ellenica, invece, l’olbiese d’adozione Davide Catania e il gallurese Fabio Salis, che su un Can-Am Maverick correranno il 10º Rally Greece Offroad, valido per la European Cup Fia Cross Country Baja. “Questa gara, con oltre 600 km di speciale, è in assoluto la più lunga alla quale ho partecipato finora, sarà tosta ma confido nel Can Am, mezzo sicuramente più adatto (rispetto alla “piccola” 208 Rally 4 del Sardegna) alle condizioni difficili”, ha commentato Salis.

In Sardegna. Settimana di “pausa” in terra sarda dopo i due weekend di giugno che hanno regalato l’avvincente 20º Rally Italia Sardegna, data italiana del mondiale Wrc, e l’elegante 18ª Baia delle Ninfe, 6ª prova dell’Italiano Regolarità Auto Storiche organizzata da Riviera Sport e Aci Sassari e vinta da Valerio Rimondi e Liana Fava (Porsche 911, 339,30 penalità) davanti a Giovanni Gualtieri e Mario Perri (A112, +70,20) e Massimo Cecchi ed Emma Graziani (Giulietta Sprint, +86,58). Ottava posizione per i sardi Alessandro Virdis e Silvia Giordo (Porsche 356 A Speedster, +200,46). Nella Turistica, invece, podio tutto cagliaritano, con la vittoria di Valentino Poddi e Riccardo De Martis (Lancia Fulvia C, 740,43 p.), che si sono aggiudicati anche il 5º raggruppamento. Secondi assoluti e primi nel 3º raggruppamento Alessio Bellisai e Arminio Alicicco (Triumph Tr3/A, +718,77), sul terzo gradino del podio Gianfranco e Corrado Sequi (Mg A, +815,87).

Nel prossimo weekend, invece, doppio, ricco appuntamento. Il primo sarà il ritorno della cronoscalata San Gregorio-Burcei, 32ª edizione organizzata da Aci Cagliari per lo Sport e Aci Cagliari, il secondo la tappa del Coppa Italia di zona Karting, in programma alla Pista del Corallo di Alghero e valida anche per il Campionato Regionale.

© Riproduzione riservata