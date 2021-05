A meno di tre settimane dal via del Rally Italia Sardegna, quinta manche del Mondiale Wrc che si correrà dal 3 al 6 giugno, è stato ufficializzato l’elenco iscritti, che conta 58 equipaggi, tra cui tutti i big del mondiale.

La gara, valida anche per il Wrc2, Wrc3 e Campionato Italiano Rally Terra, è organizzata dall’Automobile Club Italia in collaborazione con la Regione Sardegna, che ha richiesto un’alternanza tra Alghero e Olbia. Per questo il Ris tornerà ad avere base nel capoluogo gallurese dopo sette anni nella città catalana, che in questa edizione ospiterà la partenza cerimoniale del giovedì sera e l’evento Rally Green, finestra sul futuro del Motorsport e della mobilità sostenibile.

GLI ISCRITTI - Le undici Wrc Plus al via saranno affidate ai piloti ufficiali di Ford MSport (Greensmith e Suninen), Toyota (Ogier, Evans e Rovanpera) e Hyundai (Neuville, Tanak e Sordo). E se la casa giapponese ha scelto di affidare una quarta auto a Takamoto Katsuta, quella coreana, che in Sardegna ultimamente si è tolta grosse soddisfazioni, viste le due vittorie di fila conquistate dallo spagnolo Dani Sordo nel 2019 e nel 2020, sarà in gara con altre due i20 Wrc Plus affidate a Oliver Soldberg e a Pierre Louis Loubet.

L’ultimo “Rey” di Alghero, Sordo, stavolta sarà navigato da Borja Rozada, mentre il suo ex compagno di avventure, Carlos del Barrio, sarà in Wrc3 alle note del paraguaiano Zaldivar.

Undici iscritti al Wrc2, tra cui Ostberg, Mikkelsen, Bulacia, Formaux, Prokop, Huttunen, Crugnola e Brazzoli. In Wrc3 sedici vetture al via, tra cui quelle di Rossel, Ciamin, Miele, Battistolli, Morato e Biolghini, navigato dal portacolori dell’Autoservice Sport, Stefano Pudda. “Sono molto felice di partecipare, Pablo è un buon pilota, con cui ho tanto feeling. È il mio terzo mondiale e cercheremo di fare una gara di equilibrio per portare a casa la gara, vogliamo terminarla nel migliore dei modi, è un sogno realizzato”, commenta Pudda.

I SARDI - Giuseppe Dettori e Carlo Pisano (Skoda Fabia R5) e Maurizio Pusceddu e Veronica Cottu (Peugeot 208 R4) saranno al via del Campionato Italiano Rally Terra.

Giambattista Conti, a lungo al volante della “Safety 2” col compianto Nicola Imperio, sarà per la prima in gara affiancato da Marco Demontis, come lui portacolori dell’Autoservice. “Nel 1988 feci il mondiale a Sanremo in coppia con l’indimenticato Nicola, di cui tutti abbiamo un bellissimo ricordo. Dal mix tra la mia esperienza e la grande sportività e tecnica di Marco speriamo venga fuori qualcosa di buono”, dice Contu. “Questa è la mia quinta partecipazione ad una gara del WRC (la quarta al RIS più una in Spagna nel 2018). Tante variabili, sarà una roulette, ma col mio pilota c’è un ottimo feeling”, aggiunge Demontis.

La nutrita schiera di portacolori gialloblù conta anche Davide Bianco e Luigi Pittalis, in gara su Peugeot 208 R2, Raffaele Donadio, veterano navigato da Mirko Luisotti su Citroën Ds3 R1, Giuseppe Pozzo e Pietropaolo Cottu su Skoda Fabia Evo R2, Andrea Gallu e Fabio Salis (navigatore della Porto Cervo Racing) su Peugeot 208 R4. “Il mondiale è una gara da fare al completo perché si continua a fare esperienza e a crescere in vista dei futuri impegni”, commenta Gallu, al proprio secondo Mondiale.

Immancabile Francesco Marrone su Peugeot 208 T16, navigato da Francesco Fresu, entrambi dell’Autoservice. “Contento di esserci, quest’anno divento maggiorenne, speriamo sia presente il pubblico, sarebbe segno di rinascita”, sottolinea il pilota di Buddusò, unico ad aver preso parte a tutte e 18 le edizioni della gara iridata sarda.

Il navigatore Claudio Mele della Porto Cervo Racing sarà alle note di Gianmarco Donetto su Skoda Fabia R2. Portacolori della scuderia smeraldina anche Michele Liceri, su Peugeot 208 R2 con Salvatore Mendola.

RALLY IL GRAPPOLO - Anche dei sardi tra i 183 iscritti al Rally del Grappolo di San Damiano d’Asti che si aprirà domani con lo shakedown e proseguirà domenica, dalle 8, con le tre speciali da ripetere due volte (Ronchesio, Revigliasco e Ferrero). Si tratta dei portacolori del Magliona Motorsport, Giuseppe Mannu e Massimiliano Frau (Renault Clio R3c), di Lucia Brundu alle note di Giovanni Di Carlo (Clio S1600) e dell'equipaggio Brigaglia-Frau su Renault Twingo R2.

“È bello ritrovarsi di nuovo in gara e sotto le insegne della Magliona Motorsport. Un motivo in più è il fatto che il Rally del Grappolo per noi è la prima esperienza su quest’auto e non nascondo la curiosità che sento nel poterla provare. Di fatto sarà una gara-test per macinare chilometri e metterla a punto in vista degli impegni casalinghi nei rally sardi, a iniziare da quello del Parco Geominerario. L'obiettivo stagionale sarà infatti disputare e ottenere risultati nella Coppa Italia Rally nona zona”, spiega Mannu.

