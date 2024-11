Al via alle 16.30 il Gran Premio di Formula 1 a Interlagos, con la partenza anticipata di un’ora e mezza rispetto a quanto previsto per le forti piogge nella regione di São Paulo. Il maltempo ha portato anche a una modifica del programma delle qualifiche, che si sono svolte stamattina con tante bandiere rosse esposte per gli incidenti di Franco Colapinto, Carlos Sainz, Lance Stroll, Fernando Alonso e Alex Albon, fortunatamente senza conseguenze.

Lando Norris ha conquistato la pole con il tempo di 1:23.405 precedendo la Mercedes di George Russell e la Racing Bulls di Yuki Tsunoda. Quarta l'Alpine con Esteban Ocon, seguita dalla Racing Bulls di Liam Lawson e dalla Ferrari di Charles Leclerc, sesto. A seguire, settimo Alex Albon su Williams, davanti alla McLaren di Oscar Piastri con le Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll.

Max Verstappen, penalizzato dalla bandiera rossa esposta per l'incidente di Lance Stroll, non ha potuto migliorarsi e con la penalità comminata ieri per non aver rispettato il Delta Time, partirà diciassettesimo. Carlos Sainz, protagonista anche lui di un incidente, dovrà rimontare dalla quattordicesima posizione. Nelle retrovie anche Lewis Hamilton, sedicesimo.

© Riproduzione riservata