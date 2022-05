Una prima fila tutta rossa a Miami dove è tutto pronto per il Gran Premio (la gara è in programma questa sera alle 21.30). In griglia ci sono Charles Leclerc che ha centrato la super pole position seguito dal compagno di squadra Carlos Sainz. Terzo il campione del mondo Max Verstappen, poi il compagno di team Sergio Perez che porta la sua Red Bull sulla quarta piazza. Quinto Bottas con l’Alfa Romeo. La Mercedes è solo sesta con Lewis Hamilton.

Nel paddock numerosi i vip, come Michelle Obama.

Ottimismo si respira intanto tra i piloti Ferrari: “I fan qui sono pazzeschi – ha detto ieri Leclerc al termine della lotta per la pole - Incredibile vedere quanto lo sport è cresciuto negli ultimi anni. Vedere così tanta gente sugli spalti ci motiva sicuramente e tanti sono tifosi Ferrari. L'ultimo weekend non è stato perfetto per me, ho commesso un errore in gara. Ma è andata bene. Partiamo dalla pole e dobbiamo completare l'opera. Loro (le Red Bull, ndr) sono estremamente veloci in rettilineo, noi siamo veloci in curva. Sarà una sfida dura, speriamo di prevalere”.

