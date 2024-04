Presentato ieri, alla Terrazza Martini di Milano, il 7º Rally Internazionale Costa Smeralda Storico - Trofeo Martini. La manifestazione organizzata da Aci Sassari si svolgerà il 19-20 aprile prossimo con quartier generale, partenza e arrivo a Porto Cervo e sarà valida per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche e per i nuovi campionati tricolori Rally di Regolarità a “media 60” e “media 50”. Sarà riproposto anche il Martini Rally Vintage, raduno non competitivo di auto in livrea Martini.

Alla presentazione hanno preso parte il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Stocchi Damiani, il presidente di Aci Sassari, Giulio Pes, l’assessore al Bilancio di Olbia, Alessandro Fiorentino, l’assessora allo Sport di Arzachena, Nicoletta Orecchioni, e Marco Addis del Comune di Aglientu. Tra i partner, oltre ai saluti di Martini e Pirelli, anche Diego Bellesini, product manager di Sparco, e Luca Betti, fondatore di Kimera Automobili, poiché anche quest’anno la splendida 037 Evo Kimera sarà affidata a Miki Biasion. In gara annunciata la presenza del presidente Aci, Angelo Sticchi Damiani e di Franz, del duo comico Ale e Franz.

A illustrare il nuovo percorso, disegnato da Tiziano Siviero, è stato Edoardo Di Lauro, Associate Consultant di TS Adventure. Previsti 122,44 km crono, il venerdì doppi passaggi su San Pasquale e Luogosanto e il sabato le doppie tornate sulle speciali Lu Colbu, Badesi e Figaruja.

«Abbracceremo tutto il Nord-Est della Sardegna. Partenza venerdì 19 alle 13 da Porto Cervo alla volta della prova di San Pasquale, che darà subito una netta delineazione della classifica. La Luogosanto riprenderà i primi km della speciale del 2019, poi valicherà il monte per ricollegarsi, tramite un tratto di sterrato, alla vecchia Lo Sfossato, per un totale di 14,80 km. Poi il riordino di Aglientu tra il primo e il secondo passaggio», ha spiegato Di Lauro, sottolineando la novità del riordino flexy a Olbia, che al termine della prima giornata permetterà agli equipaggi di compiere una sosta nel capoluogo gallurese della durata variabile dai 20 minuti alle tre ore.

«La seconda tappa avrà una durata di 12 ore, sforzo e grande impegno anche per le assistenze, che saranno prima a Tempio e poi a Trinità d’Agultu dopo le prime tre prove. Lu Colbu avrà un andamento fortemente variabile, poi Badesi e Figaruja, riordino a Santa Maria Coghinas e infine le premiazioni, alle 16 a Porto Cervo».

Nel fine settimana. Questo weekend, intanto, diversi equipaggi sardi saranno di scena in al Rally della Val d’Orcia, secondo round dell’Italiano Rally Terra. Tra gli 87 al via del Rally moderno anche il gallurese Nicola Tali, navigato da Capolongo su Skoda Fabia Rs Rally2, Fabrizio Marrone e Francesco Fresu (Skoda Fabia Rally2 evo), Giuseppe Bitti e Giuseppe Pirisinu (Peugeot 208 rally4), Stefano Marrone e Stefano Pudda (Peugeot 208 Rally4). Tra le storiche, ai nastri di partenza Costantino Mura e Marco Demontis su Ford Sierra Cosworth 4x4, che proveranno a cancellare l’amarezza per il ritiro di Foligno, causato da un guasto meccanico mentre si trovavano in seconda posizione. «Abbiamo voglia di riscatto perché in Umbria stavamo facendo una gara di primissimo livello e la vittoria di una prova speciale lo stava a testimoniare. Con la Ford preparata dalla bergamasca Mft Motors abbiamo instaurato subito un buon feeling e la maneggevolezza del mezzo ci ha portato ad essere competitivi sin dalle prime battute. Siamo davvero ansiosi di risalire in auto per dimostrare il nostro valore anche sugli sterrati della Toscana», ha sottolineato Mura. Il prossimo fine settimana, invece, debutto nel Ciar Junior, ad Alba, per Mattia Ricciu e Marco Corda, in gara su Renault Clio Rally5 preparata da Motorsport Italia coi colori della Scuderia La Leonessa Corse. Il Ciar Junior è stato presentato ieri a Roma.

Rallycross. Nel frattempo si sono aperte le iscrizioni al secondo e terzo round del Campionato Italiano Rallycross, in programma a Ittiri il 3-5 maggio.

«La nostra pista è pronta ad accogliere anche per il 2024 ben due Round del Campionato Italiano Rallycross, specialità del Motorsport che sta sempre più prendendo piede e sta appassionando tante persone. Siamo pronti per ospitare i Campioni in carica e i nuovi piloti pronti a combattere fino all’ultimo secondo. Sarà una bella sfida che regalerà adrenalina e divertimento», ha spiegato Gianni Marmillata, presidente della Rally Arena Group.

